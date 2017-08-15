Ярославль, 15 августа, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Ярославской области от партии «ПАРНАС» Сергей Балабаев собирает коллекцию отказов в проведении встреч с трудовыми коллективами на предприятиях региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Сергея Балабаева в Facebook Сергей Балабаев собирает коллекцию отказов в проведении встреч на предприятиях региона

Среди причин, которые указывают руководители — «особенности непрерывного трудового цикла и соблюдение ветеринарно-санитарных норм» (ОАО «Волжанин»), «очень высокая загрузка мощностей и персонала в связи с большими объемами заказов» («Ярославский завод РТИ»), «сезонный и сменный график работы» (Переславский ООО «ПК ТМТ»), «реализация договорных обязательств в рамках исполнения госзаказа» (АО «Ярославский судостроительный завод»).

Генеральный директор АО «Ярославский завод опытных машин» сообщает кандидату, что в настоящее время АО «ЯрЗОМ» работает в рамках строгого помесячного плана производства, работники предприятия работают сверхурочно даже в выходные дни, заказы выполняются в сжатые сроки, в том числе организациям, работающим в рамках контракта Министерства обороны.

«Если вникнуть в формулировки отказов руководителей предприятий области в организации моих встреч с работниками, то складывается впечатление, что они находится в стадии стабильного экономического взлёта. Производственный процесс кипит, не останавливаясь ни днём, ни ночью, ни в будни, ни в праздники, заказы льются рекой, прибыль, наверное, тоже. Это прекрасно. Рад, что у них всё так хорошо. И при разработке областной программы поддержки предприятий региона мы с Правительством учтём, что этим предприятиям поддержка не требуется», — констатирует Сергей Балабаев на своей странице в социальной сети.