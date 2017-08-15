Астрахань, 15 августа, 2017, 13:55 — ИА Регнум. В Астраханской области продолжается расследование громкого уголовного дела об убийстве сотрудников полиции. На сегодняшний день фигурантами по уголовному делу проходят девять человек, передаёт ИА REGNUM 15 августа.

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Они были задержаны по подозрению в пособничестве в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Как уточнили в региональном управлении СКР, среди подозреваемых жена одного из непосредственных исполнителей преступления, убитого в ходе задержания. В настоящее время все задержанные взяты под стражу. Такое решение вынес суд.

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ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение на росгвардейцев в Астрахани

Напомним, 4 апреля 2017 года в Ленинском районе Астрахани неизвестные застрелили двух полицейских, которые прибыли на оформление ДТП. Злоумышленники скрылись с места преступления. В рамках возбуждённого уголовного дела семь человек были объявлены в розыск, в том числе четверо — в международный.

Как установило следствие, в ту роковую ночь преступники на автомобиле «Газель» спровоцировали автоаварию у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочной в Ленинском районе областного центра. Полицию для оформления ДТП вызвал пострадавший водитель «Ниссан Марч». Когда же сотрудники ДПС прибыли на место аварии, злоумышленники напали на них и обстреляли из газового пистолета, переделанного в боевой. Ранения, полученные инспекторами, оказались несовместимы с жизнью. Личности четырёх нападавших были оперативно установлены и объявлены в розыск.

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Несколько дней спустя, 6 апреля, в Астрахани из легкового автомобиля Renault был открыт огонь по сотрудникам Росгвардии, которые попытались остановить машину для проверки документов. Как сообщало ИА REGNUM, ранения получили трое сотрудников. Один из нападавших был уничтожен ответным огнём. По данным МВД, нападение было совершено теми же преступниками. Злоумышленники попытались скрыться, но были блокированы в промышленной зоне. Сдаться они не пожелали. Ответным огнём был уничтожен один из нападавших, опознанный как ранее объявленный в розыск. В ходе дальнейшего боестолкновения силовики ликвидировали ещё троих бандитов.

Отвечать по закону за убийство инспекторов ДПС и нападение на сотрудников Росгвардии придётся теперь девятерым подозреваемым. Всем уже предъявлены обвинения за содействие преступникам. Так, дознаватели полагают, что арестованные заранее знали о готовящемся нападении, помогали злоумышленникам приобрести оружие, как холодное, так и огнестрельное, предоставляли им жильё, продукты, создали нападавшим алиби на время совершения преступлений.

Следствию предстоит установить степень вины каждого, а также проверить задержанных на причастность к другим преступлениям.