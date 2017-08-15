Ленинградская область, 15 августа, 2017, 13:44 — ИА Регнум. К 1 января 2019 года Ленинградская область предстанет обновленной: штатная численность сотрудников областной администрации сократится минимум на 150 человек, пройдёт муниципальная реформа. Экономия благодаря этой реформе только по накладным расходам составит до 2 млрд рублей. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Святой Человек. 1605

Ранее ИА REGNUM уже писало об этой реформе. Глава региона представил основные её положения во время рабочей поездки 1 августа. Тогда же он привел ряд примеров, подчеркивающих необходимость таких перемен. Сегодня Александр Дрозденко добавил красок к общей картине происходящего и обозначил сроки.

Прежде всего, сокращению подвергнется администрация Ленобласти. Всего в областной администрации работает 2048 человек. Пока планируется сократить порядка 150−200 чиновников. В муниципалитетах чиновников вдвое больше — около 4 тысяч человек. «Целая армия», — заключил губернатор.

«Такое ощущение, что у нас не правительство, а клиника, научный институт. Каждый комитет имеет информационно-аналитический отдел. Что они все анализируют, я не могу понять. И на мой вопрос главам комитетов в лоб, что вы анализируете, начали говорить непонятно что. И таких вопросов у меня много», — вновь возмутился губернатор.

По мнению Дрозденко, чиновник должен остаться «голеньким» — то есть, как пояснил губернатор, «должно уйти всё, что не связано с государственной функцией».

Например, в правительстве Ленобласти есть департамент открытого бюджета, контролирующий поддержку соответствующего сайта. «У них нет никаких других функций. Это просто департамент, где сидит большое количество чиновников, которые ведут сайт. Согласитесь, что эту функцию можно передать. Мы уже посчитали, что получим экономию порядка 12 млн по году», — пояснил он.

Также в комитете соцзащиты есть отдел, занимающийся обеспечением информационных технологий, и есть госучреждение с такими же департаментом. «Согласитесь, две абсолютно параллельные структуры, которые выполняют один и тот же функционал», — добавил губернатор.

Сократится чиновничий аппарат и на местах. По его словам, те муниципалитеты, которые финансируются более чем на 50% из областного бюджета, должны будут подписывать соглашение о взятии на себя обязательств по внедрению единых стандартов. Наиболее сложно, по мнению Дрозденко, реформа пойдет в районах области, граничащих с Петербургом.

«Мы хотим уйти глубже, в муниципалитеты. Бюджетам первого уровня не хватает средств даже на заработную плату своим чиновникам. Они финансируются из нашего бюджета. Но штаты одинаковые — и там, и там по 15 человек. При этом покупают без спроса дорогостоящие автомобили, мебель и многое другое. Следующий этап реформы — нормативы по штатной численности: привязать штатную численность к количеству жителей и плотности населения. Хочешь жить богато, так выводи свой муниципалитет в прибыльный», — заявил Александр Дрозденко.

Основная задача, по его словам, заключается в сокращении накладных расходов на содержание и упрощение системы управления. А также в ликвидировании всех убыточных государственных и частных предприятий.

«Реформа будет непростая, я прекрасно понимаю, во что я втягиваюсь. Две предыдущие попытки встретили огромное сопротивление», — посетовал глава Ленобласти.

Предполагается, что уже 1 июля 2018 года будет подготовлена нормативная база с тем, чтобы с 1 января 2018 года регион смог перейти на новое управление. Понимание структуры, которая сложится в регионе и структуры типового муниципального образования первого и второго уровня, по словам Дрозденко, возникнет уже к 1 апреля 2018 года.

Конкурс планируется провести после сентябрьского уточнения бюджета. Губернатор добавил, что эта реформа потребует изменения законодательства и принятия новых законов.

«Мы должны выйти абсолютно обновленными. Цель — сокращение накладных расходов, сокращение штатных единиц. Вижу, что правительство Ленинградской области должно быть структурой, выполняющей очень жесткие функции. Все остальное мы должны раздать на уровень госучреждений и в такой же форме провести реформу местного самоуправления. Считайте, что я сжег мосты, обратной дороги теперь нет», — подчеркнул Дрозденко.

По его словам, комитет финансов подсчитал, что экономия бюджетных средств по итогам реформы по накладным расходам составит от 1,5 до 2 млрд рублей. «Это очень серьезная цифра для бюджета. Например, сумма государственных затрат на содержание всех госучреждений — 200 млн в месяц, в год — порядка 2,4 млрд только по госучреждениям. Даже если мы грубо сократим на 10%. Но мы ставим задачу 20% сокращения всех расходов», — отметил он.

Сама реформа, по словам Дрозденко, обойдется по скромным подсчетам в 30 млн рублей, по нескромным подсчетам — до 50 млн рублей. Но конкретная сумма будет определена техническим заданием.

«Победитель конкурса получит возможность проявить себя в решении этой проблемы. Но мы не будем отдавать это на откуп подрядчику, будем взаимодействовать», — пояснил Дрозденко.

Глава региона напомнил, что в течение последних двух лет Ленобласть находится в тройке лидеров по прозрачности бюджета. Такая форма открытости бюджета в дальнейшем будет внедрена в госучреждения и госпредприятия.

Губернатор добавил, что в соответствии с законом, чиновникам, попавшим под сокращения, выплатят компенсацию или предложат иную работу в структуре госучреждений. Таким образом, «квалифицированное большинство будет трудоустроено».

Отметим, Александр Дрозденко руководит областью с 2012 года, в 2015 он был избран на выборах прямым голосованием.