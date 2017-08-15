Ярославль, 15 августа, 2017, 13:32 — ИА Регнум. В городах Данилове, Ростове, Угличе Ярославской области реализуется проект «Парки малых городов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия»

Http://yaroslavl.er.ru Дизайн-проект одного из парков, попавшего в проект «Парки малых городов»

На благоустройство мест отдыха в этих городах в рамках федерального партийного проекта «Парки малых городов» выделено 10,2 миллиона рублей, половина этих средств — из федерального бюджета.

Заявки на участие в проекте подали 9 парков, три из которых в итоге стали победителями. Основными критериями отбора были: активность и участие жителей в проводимых собраниях, а также возможность внебюджетного финансирования.

К примеру, общая смета работ в парке Победы в Угличе составляет 4 миллиона рублей: 20% этой суммы будет финансировать местный бюджет, 15% — взяли на себя местные предприниматели. К осени в парке, который находится на туристической тропе, планируется заменить разрушенное асфальтовое покрытие на плитку, отремонтировать пешеходные дорожки, приобрести и установить парковые скамьи, урны, а также посадить деревья.

В Ростове при обсуждении проекта благоустройства Комсомольского парка было проведено 35 собраний, в которых приняли участие более пяти тысяч жителей. Здесь на благоустройство парковой зоны запланировано в общей сложности 5 миллионов 660 тысяч рублей, в том числе 1,6 миллиона рублей из местного бюджета и 560 тысяч из внебюджетных источников.

Реконструкция Преображенского парка в Данилове обойдется в 3,75 миллиона рублей, 10% из которых зарезервировано в местном бюджете, а 5% оплатят местные жители. В парке, расположенном в центральной части города и имеющем более чем вековую историю, будет обустроена зона отдыха и прогулочная зона, воссоздан пешеходный маршрут «Аллея актеров», очищен пруд и проведено его берегоукрепление.

Стоит отметить, что региональное финансирование получат еще два парка, первоначально не вошедшие в проект, но набравшие при оценке большое количество баллов. Это парки в селе Туношна и Новом Некоузе. На два эти объекта будет выделено 4,1 и 3,9 миллиона рублей соответственно.