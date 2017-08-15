Киев, 15 августа, 2017, 13:18 — ИА Регнум. В центре Киева предотвращено покушение на руководство Службы безопасности Украины, сообщает 15 августа Vesti.ua со ссылкой на реестр судебных решений.

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Сообщается, что неизвестные лица с 2016 года под видом частных детективов подыскивали оружие для совершения убийств офицеров СБУ. В издании отметили, что неизвестные лица обратились к силовику с просьбой передать им детализацию звонков руководства центрального аппарата СБУ.

«27 июля, используя собственную и служебную компьютерную технику, носители информации и мобильные терминалы, сотрудник передал четыре файла с запрашиваемой информацией по электронной почте на ящик детективного агентства», — сообщает издание.

По информации украинского издания, по этому делу в октябре 2016 года в центре Киева задержали троих вооружённых людей на элитном автомобиле. При обыске у них были обнаружены удостоверения сотрудников полиции Киевской области и участников боевых действий, а также пистолеты Макарова и Стечкина, штурмовая винтовка «Форт» и около сотни патронов калибра 5,45 и 9 мм.

Отмечается, что неустановленные лица создали террористическую группу для запугивания сотрудников СБУ, для этого они готовили взрывы, поджоги и нападения.

Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила изданию, что ведомство регулярно предотвращает покушения, однако эта информация редко попадает в СМИ.

«У нас очень много предотвращенных заказных преступлений, но для того чтобы не будоражить общественность, мы не даем это в СМИ. И очень редко рассказываем о том, что предотвратили теракт, убийство или другое подобное преступление. Буквально недавно мы задержали группу, которая ехала на убийство публичного человека», — рассказала она.