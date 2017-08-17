Москва, 18 августа, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Ужасная мысль все назойливее осаждает мозг западных аналитиков — судя по результату, каждая следующая санкция ведет к укреплению российской экономики. Как это может быть, неужели Россия действительно прекращает порочную практику «европейской автозаправки», рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Sqwanjia.net Дзю-до и дзю-после

На сей раз тревогу забило издание Frankfurter Allemagne Zeitung, чьи выводы ошарашивают западную общественность — российская экономика демонстрирует успехи, несмотря на невероятное давление со стороны Запада. Эксперты теряются в догадках, пытаясь объяснить повышение ВВП страны — поставщика энергоресурсов, практически выброшенной из западной экономики. Особый ужас авторов немецкого сообщения вызывает то, что, мысленно экстраполировав эту линию, можно увидеть будущее России полностью свободным от экономических связей с Западом. А ведь какая была красивая задумка. Вводим санкции против Москвы, российская экономика рушится, злое и голодное население выступает против «тирана», Кремль «задирает лапы до горы»… Профит! Но не тут-то было. Россия внезапно стала отвечать «западным партнерам» на их же языке. Вводя контрсанкции и защищая свои слабые сектора экономики усиленным их развитием.

Продовольственная безопасность на данный момент может считаться достигнутой задачей, далее стоит продолжить тенденцию к оздоровлению всей экономики в целом. Сделать это стало возможным постепенным очищением соответствующих секторов от засилья пятой колонны, начавшегося еще до объявления всяческих санкций. Это и объясняет эффект трамплина, помогающего России добиваться экономической независимости. Закрытая торгово-экономическая зона, суверенная в финансовом плане, могла бы воплотить в жизнь то, что не успел сделать Сталин, — создать в лице России и ее сателлитов твердыню, способную устоять перед любым внешним нажимом.

Читайте подробности в статье: Россия провоцирует Запад на санкции? Зачем?

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