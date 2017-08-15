Симферополь, 15 августа, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Прокуратура Крыма признала недействительным предостережение о недопустимости трансляции трейлера художественного фильма Алексея Учителя «Матильда» в кинотеатрах Симферополя. «Предостережение, объявленное заместителем прокурора г. Симферополя, о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок публичной демонстрации кино‑ и видеопродукции, о противодействии экстремистской деятельности, о рекламе, не соответствует предъявляемым требованиям, в связи с чем признается недействительным», — отметили в прокуратуре.

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа прокуратура Крыма организовала служебную проверку действий сотрудников прокуратуры г. Симферополя в связи с объявлением предостережения о недопустимости трансляции трейлера фильма Алексея Учителя «Матильда». Основанием для проверки стали данные о том, что при подготовке акта реагирования должностные лица прокуратуры города грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений.

О принятом прокуратурой Крыма решении сообщено руководителям ООО «Развлекательный центр «Спартак», кинотеатров ООО «Мультиплекс» и ООО «Кинотеатр им. Т.Г. Шевченко».