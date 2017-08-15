Симферополь, 15 августа, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Предостережение прокуратуры Симферополя, запретившей кинотеатрам транслировать трейлер фильма «Матильда», признано недействительным. Об этом, как передает ИА «Крыминформ», сообщил руководитель прокуратуры Крыма Олег Камшилов.

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

«Предостережение, которое было объявлено сотрудником прокуратуры (Симферополя), признано недействительным», — отметил Камшилов.

По его словам, служебная проверка по ситуации с предостережением продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Симферополя направила в кинотеатры города предостережение о недопустимости показа рекламных роликов фильма Алексея Учителя «Матильда». Причиной появления подобного документа является обращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

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