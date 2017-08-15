В Симферополе отменили запрет на показ трейлера «Матильды»
Симферополь, 15 августа, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Предостережение прокуратуры Симферополя, запретившей кинотеатрам транслировать трейлер фильма «Матильда», признано недействительным. Об этом, как передает ИА «Крыминформ», сообщил руководитель прокуратуры Крыма Олег Камшилов.
«Предостережение, которое было объявлено сотрудником прокуратуры (Симферополя), признано недействительным», — отметил Камшилов.
По его словам, служебная проверка по ситуации с предостережением продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Симферополя направила в кинотеатры города предостережение о недопустимости показа рекламных роликов фильма Алексея Учителя «Матильда». Причиной появления подобного документа является обращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.
Читайте также: Скандал с «Матильдой»: Поклонской пригрозили уголовным делом
Читайте также: Прокуратура Крыма проверит действия прокуратуры Симферополя