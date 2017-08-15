Москва, 15 августа, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Известия о том, что КНДР передумала атаковать районы вокруг Гуама, были радушно восприняты рынками, которые излучают оптимизм с начала текущей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его мнению, «спад напряженности между США и Северной Кореей, а также снижение рисков перехода сторон к военным действиям благотворно сказались на настроениях мировых инвесторов, которые продолжают покупать рисковые активы, избавляясь от иены, золота и франка, заметно прибавивших в весе на прошлой неделе.

«Однако утренняя эйфория подугасла после того, как Китай заявил о намерении отстаивать свои интересы, если Америка навредит торговым связям. На этих заголовках фондовые площадки мира вернулись в красную зону и увлекли за собой российские индексы, которые не смогли продолжить подъем после вчерашних покупок. Причем РТС, несмотря на стабильный рубль, теряет внушительные 0,8%», — отметил Диргин.

«Также ощутимое давление на отечественные бенчмарки приходится со стороны рынка нефти. Накануне Brent изрядно подешевела, опустившись к трехнедельным минимумам. 15 августа актив пытается вернуться к росту, но пока без видимых успехов. Испугавшись ослабления спроса со стороны Китая, второго по величине потребителя энергии в мире, инвесторы с новой силой принялись продавать Brent, которая также находится под гнетом опасений роста активности на сланцевых месторождениях США. В краткосрочной перспективе ценам необходимо вернуться выше уровня $51», — считает эксперт.

«Рубль, невзирая на медвежий настрой в сырьевом сегменте, держится стабильно, также игнорируя попытки доллара продолжить рост. Американская валюта ждет судьбоносных данных по розничным продажам, которые повлияют на ожидания инвесторов в отношении повышения ставки ФРС», — пояснил Диргин.

«Если показатель действительно отразит солидное восстановление продаж после июньского сокращения объемов, ликвидация коротких позиций по доллару продолжится. В этом случае рублю придется уступить часть позиций», — полагает эксперт.

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