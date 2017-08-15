Генконструктор КБ «Южное»: Двигатели для ракет КНДР могли «скопировать»
Киев, 15 августа, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Информацию о том, что двигатели для ракет в КНДР могут быть из Украины, подтвердил генеральный конструктор КБ «Южное» (г. Днепр) Александр Дегтярев.
Он прокомментировал предположение некоторых аналитиков на западе, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи могут быть оснащены двигателями, произведенными на Украине.
В интервью изданию «СТРАНА.ua» Дегтярев выразил сомнение в том, что кто-либо из сотрудников бюро мог быть задействован в помощи при создании двигателя ракеты в КНДР. Тем не менее, ввиду востребованности самих двигателей во всём мире, их могли скопировать иначе.
«Наши двигатели высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать», — сказал Дегтярев.
Он также упомянул о событиях в 2012 году, когда двух граждан КНДР приговорили к восьми годам за шпионаж на Южмаше. Правда, лично с этими людьми он не общался, а утечек информации не было.
Напомним, информация о возможном использовании украинских двигателей в ракетах КНДР появилась в некоторых западных изданиях, в частности, в New York Times. Журналисты издания пытаются объяснить, что Северная Корея смогла добиться успеха в ракетной программе благодаря смене поставщиков двигателей. При этом никаких доказательств, кроме похожести отдельных частей ракеты, журналисты не предоставили.