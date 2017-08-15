Киев, 15 августа, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Информацию о том, что двигатели для ракет в КНДР могут быть из Украины, подтвердил генеральный конструктор КБ «Южное» (г. Днепр) Александр Дегтярев.

Цуканов М.В Двигатель РД-261 (состоит из трех двухкамерных блоков РД-250), Южмаш

Он прокомментировал предположение некоторых аналитиков на западе, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи могут быть оснащены двигателями, произведенными на Украине.

В интервью изданию «СТРАНА.ua» Дегтярев выразил сомнение в том, что кто-либо из сотрудников бюро мог быть задействован в помощи при создании двигателя ракеты в КНДР. Тем не менее, ввиду востребованности самих двигателей во всём мире, их могли скопировать иначе.

«Наши двигатели высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать», — сказал Дегтярев.

Он также упомянул о событиях в 2012 году, когда двух граждан КНДР приговорили к восьми годам за шпионаж на Южмаше. Правда, лично с этими людьми он не общался, а утечек информации не было.

Напомним, информация о возможном использовании украинских двигателей в ракетах КНДР появилась в некоторых западных изданиях, в частности, в New York Times. Журналисты издания пытаются объяснить, что Северная Корея смогла добиться успеха в ракетной программе благодаря смене поставщиков двигателей. При этом никаких доказательств, кроме похожести отдельных частей ракеты, журналисты не предоставили.