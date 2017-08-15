Москва, 15 августа, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В России в июле 2017 года ситуация на финансовых рынках оставалась достаточно стабильной, отмечается в выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Небольшое ослабление рубля было вызвано преимущественно временными факторами, отмечает регулятор.

Ослабление рубля было связано с конвертацией нерезидентами дивидендов, полученных от российских компаний, и малыми объемами продаж валюты экспортерами.

Вместе с тем, несмотря на расширение внешних санкций, возросли вложения иностранных инвесторов в российские акции и облигации.

На фоне повышения инфляции в июне, ослабления рубля и ужесточения внешних санкций участники валютного рынка всё же немного повысили свои ожидания относительно будущих процентных ставок и инфляции.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская валюта в августе чувствует себя увереннее, прежде всего, на фоне спада напряженности на геополитическом фронте после того, как власти США намекнули на поиски дипломатических путей разрешения ситуации с КНДР.

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