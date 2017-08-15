Черкесск, 15 августа, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Реставрационные работы по обновлению зеркала для одной из крупнейших в мире обсерваторий, расположенной в Карачаево-Черкесии, завершены. В ближайшее время 42-тонное зеркало большого азимутального телескопа с Лыткаринского завода оптического стекла в Московской области, где проводилась реставрация, будет транспортировано обратно — в специальную астрофизическую обсерваторию в Архызе, сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM.

Tyavin Paul Большой телескоп Альт-азимутальный (телескоп БТА) с зеркалом диаметром 6 метров в Специальной астрофизической обсерватории РАН

Шестиметровое зеркало было обработано на уникальном станке, созданном специально для этого на Коломенском заводе тяжёлого станкостроения, сообщил ведущий инженер Лыткаринского завода Юрий Шаров. По его словам, оптические характеристики зеркала удалось улучшить в три раза. Для этого был удален верхний слой толщиной около восьми миллиметров.

По прибытии зеркала на место и установке его на телескоп на очищенную поверхность стекла будет нанесено отражающее покрытие. Чтобы толщина слоя покрытия не исказила формы поверхности зеркала, особо чистый алюминий наносится очень тонким слоем. Этот метод позволит повысить коэффициент отражения.

За годы эксплуатации зеркало уже не раз обновляли, что привело к существенному повреждению поверхностного слоя и утрате около 70% отражающей способности. Как отмечают специалисты завода, после проведения реконструкции зеркало телескопа улучшит разрешающую способность на порядок и сможет прослужить ещё не менее 30 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, раньше в соответствии с технологией алюминирования зеркала телескопа рабочий слой алюминия обновляли каждые 3−5 лет. Последний раз шестиметровое зеркало подверглось демонтажу, алюминированию и последующему монтажу два года назад. В августе 2015 года на поверхность зеркала было нанесено новое отражающее покрытие и была произведена настройка всей оптической системы.

В 2007 году зеркало большого азимутального телескопа уже снимали и направляли для устранения дефектов на завод, где оно было изготовлено. Сложнейшая операция по демонтажу и переправке заняла достаточно много времени и усилий. Так, зеркало с большими предосторожностями сняли и поместили в специальный контейнер диаметром восемь метров с силиконовыми подушками для сохранности стекла. После этого на скорости 20 км/ч зеркало автотранспортом переправили в Ростов-на-Дону, где его погрузили на баржу, а затем водным транспортом мимо Кремля переправили до подмосковного города Лыткарино.

Напомним, БТА — крупнейший в Евразии оптический телескоп был установлен в специальной астрофизической обсерватории на горе Семиродники у подножия горы Пастухова в Карачаево-Черкесии в 1975 году. На создание шестиметрового главного зеркала телескопа специалисты Лыткаринского завода потратили около 10 лет.

Само по себе зеркало представляет собой самую тяжелую в мире цельную линзу, выточенную из болванки весом 70 тонн. На шлифовку линзы ушло 28 килограммов алмазов. В 1979 году установленное первоначально в 1975 году зеркало пришлось заменить из-за некачественной обработки поверхности.

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