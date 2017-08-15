Киев, 15 августа, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Экономика Украины второй год подряд демонстрирует незначительное восстановление после резкого обвала в 2014—2015 гг., когда ВВП страны рухнул до рекордных значений — на 16,7% (и это только по официальным данным). Так, по оперативным данным Государственной службы статистики, рост ВВП Украины во II квартале текущего года составил 2,4% по сравнению со II кварталом 2016 года. При этом в прошлом году рост украинской экономики составил всего 2,2% ВВП.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный Банк Украины

«Реальный ВВП во II квартале 2017 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,6%, а по сравнению со II кварталом 2016 года — увеличился на 2,4%», — сообщает Госстат.

В то же время в украинском правительстве незначительное оживление экономики преподнесли как большой успех, который стал следствием проведенных реформ.

«Ключевая предпосылка роста — реформирование экономики, улучшение деловых ожиданий и рост потребительской активности при увеличении уровня заработных плат. Кроме того, положительный влияние обеспечила внешняя рыночная конъюнктура, а именно — рост цен на сырьевых рынках, в частности металла, железной руды и зерновых, а также высокий уровень строительной активности на производственных и инфраструктурных объектах», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина Украины.

При этом в департаменте экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования министерства экономического развития и торговли Украины подчеркнули, что ожидают сохранения положительной динамики и прогнозируют общий рост ВВП по итогам года на уровне 1,8% — 2%.

Заместитель председателя стратегической группы советников при украинском правительстве Павел Кухта отметил положительную динамику в строительной отрасли и машиностроении.

«В целом рост на 2,4% во втором квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года соответствует прогнозам. Экономическое восстановление после глубокого падения в 2014—2015 годах продолжается. Положительным является тот факт, что продолжают расти, причем темпы прироста увеличиваются, показатели инвестиционного спроса. Так, на 26,3% кв/кв выросли объемы строительной продукции, на 10,7% — производство в машиностроении, инвестиционный импорт — импорт машин, оборудования, транспортных средств и приборов — остается высоким на уровне 36% кв/кв. Поскольку ключевой проблемой для экономического роста в Украине является низкий уровень инвестиций, их наращивание является хорошим сигналом», — считает Кухта.

Тем не менее, такие показатели роста нивелируются на фоне внешнего долга, который по состоянию на 2017 год составил 80% украинского ВВП. В частности, по данным международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, до 2020 года Киеву необходимо будет погасить кредиты на $20 млрд.

«Наши внешние долги даже сейчас составляют 80% ВВП», — сказал 31 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он признал, что при слабом уровне развития экономики этот показатель является очень высоким.

«Особенно в ситуации, когда 5% ВВП мы вынуждены тратить на национальную безопасность, 5% ВВП — дефицит пенсионного фонда. Кроме того, около 4% ВВП мы тратим на обслуживание внешних национальных долгов», — заявил Гройсман.

В июне 2017 неудовлетворительную оценку реформам украинского правительства поставил второй президент Украины Леонид Кучма, отметив превращение экономики в сырьевой придаток.

«Мы об экономике вообще забыли. Мы же разваливаемся начисто. Высокотехнологические области — их нет. У нас уже практически ракетно-космической отрасли нет, авиации нет. На 90% все зависит от нас самих, не надо надеяться, не надо ходить с протянутой рукой по всему миру и просить денег», — сказал Кучма на открытии второго международного форума «Рассвет Европы».

По данным Госстата Украины, в 2014 году обвал украинского ВВП составил 6,8%, а в 2015 году — 9,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Национальный банк Украины пересмотрел прогноз реального роста ВВП Украины на 2017 год, снизив его до 1,6% (ранее прогнозировал рост до 2,8% ВВП). Пересмотр макроэкономических показателей был вызван экономической блокадой Донбасса и негативными тенденциями на внешних рынках сбыта.

«Как результат, темпы экономического роста в 2017 году могут быть ниже, чем в январском прогнозе на 1.3 п.п., в результате торговой блокады. Этот негативный эффект будет преимущественно компенсирован за счет других факторов, прежде всего — более благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках для товаров украинского экспорта (металлов, железной руды, зерновых), чем прогнозировалось ранее», — говорилось в сообщении.