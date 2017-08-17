Варшава, 18 августа, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Восстание президента Польши Анджея Дуды против линии правящей партии «Право и справедливость» обрастает новыми подробностями. В битву включаются новые крупные фигуры. О том, какую линию занял католический епископат Польши, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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В течение июля и августа сего года Дуда провел две мощные атаки против политических противников, отказавшись одобрять спорный закон о судебной реформе и подписывать представление на присвоение генеральских должностей высшим армейским офицерам. Таким образом, министр юстиции Збигнев Зёбро и министр обороны Антоний Мачеревич первыми пострадали от проявившихся амбиций польского президента, должность которого до сих пор казалась всем чисто номинальной.

В ответ раздалась критика действий Дуды, с которой выступили Зёбро и глава правящей партии Ярослав Качиньский. СМИ, ориентирующиеся на «Право и справедливость», хором предрекли Дуде политический крах. Тем не менее восстание польского президента не осталось разовым ярким выступлением героя-одиночки, со словами поддержки в адрес главы государства выступил Костёл. Председатель конференции католических епископов Польши, архиепископ Познани Станислав Гондецкий в конце июля публично выразил благодарность президенту за позицию, занятую в отношении судебной реформы. Гондецкий прямо подчеркнул, что действия президента являются ярким выражением баланса властей в демократическом государстве. Явление, которое приветствовал еще папа Римский Иоанн Павел Второй. Стоит учесть, что Костёл является серьезной силой польской общественной жизни. Кроме того, возможная поддержка Ватикана в данном случае может оказаться очень сильным ходом, придумать достойный ответ на который правящей польской партии будет крайне непросто.

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