Москва, 15 августа, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Сверхтяжелую ракету «Ангара» планируется запустить с космодрома Восточный в 2021 году, ракета «Федерация» отправится в космос в 2030 году. Об этом 15 августа сообщил в эфире телеканала «Россия 24» генеральный директор корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

Mil.ru РН Анграра А5

«Мы получили одобрение на развитие ракеты-носителя сверхтяжелого класса. На космодроме Восточный будет реализовываться этот проект. В 2021 году будет обеспечен пуск ракеты сверхтяжелого класса «Ангара», — сказал Комаров.

Также он сообщил, что количество пусков на космодроме Восточный будет увеличено по сравнению с текущим годом. В 2018 году планируется совершить четыре-пять пусков. А в 2019 году этот показатель вырастет до шести-восьми.

Комаров добавил, что в нынешней ситуации «от четырех до шести пусков — это нормальная работа космодрома». По его словам, все строительные работы на Восточном будут закончены в конце 2017 года или до февраля 2018 года.

Ранее глава Роскосмоса сообщил о заключении самого крупного контракта корпорации — с британской компанией One Web, по которому предполагается 21 пуск. Роскосмос станет оператором запусков, которые будут осуществляться с космодрома Восточный.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года состоятся два пуска с Восточного. Первый и пока единственный старт с нового космодрома был проведен в апреле 2016 года. Носитель «Союз-2.1а» вывел на орбиту три космических аппарата.