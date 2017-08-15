Москва, 15 августа, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает снижение и может перешагнуть психологически важный уровень в 60 рублей за доллар уже сегодня, 15 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Банк России Рубль

При этом, по его словам, российский рубль остается относительно стабильным, несмотря на сильное падение цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent опустилась до 50,7 долларов за баррель, хотя совсем недавно котировки достигали 52 долларов за баррель.

«Основной причиной стабильности стал спрос экспортеров на рубли в преддверии налогового периода, а также общее возвращение интереса инвесторов к рисковым активам на фоне снижения геополитических рисков», — считает Волков.

Впрочем, по его словам, ситуация для рубля все равно не складывается позитивно.

«Иностранные инвесторы выходят из рублевых активов еще с февраля, сейчас это начали активно делать крупные российские инвесторы. Пока речь идет о фондовом рынке, с которого средства выводятся для того, чтобы переложиться в евробонды», — объясняет Волков.

Таким образом, спрос инвесторов на рублевые активы будет достаточно низким. Волков опасается, что даже российские облигации федерального займа не смогут развернуть ситуацию в обратную сторону.

«Поэтому пока нет оснований для того, чтобы ждать укрепления рубля в среднесрочном периоде, а вот ослабление продолжится достаточно скоро», — предполагает Волков.

Курс порядка 60 рублей за доллар был свойственен российской валюте в январе 2017 года. Затем рубль перешел к росту и уже в апреле цена одного доллара приблизилась к 56 рублям. Однако укрепление российской валюты не продлилось долго: с апреля рубль вновь стал падать. По мнению аналитиков, как только цена одного доллара поднимется выше 60 рублей, курс достаточно быстро устремиться к показателям 62−64 рубля за доллар.