Москва, 15 августа, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Центробанк России размещает выпуск купонных облигации (КОБР) на 150 млрд рублей. Цена отсечения зафиксирована на уровне в 100% от номинала, сообщается на сайте регулятора.

Link-tec.ru Центробанк РФ

Средневзвешенная цена заявок составила 100,03% от номинала, объем спроса по номиналу — 173,5 млрд рублей.

Данный выпуск станет первым за шесть лет с 2011 года размещением облигаций Банка России и первым выпуском купонных облигаций, отмечает регулятор.

Номинал одной облигации — 1000 рублей, тип купона — плавающий, ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на каждый день купонного периода.

В размещении облигаций ЦБ РФ участвуют российские кредитные организации, облигации обращаются только среди российских банков.

Погашение облигаций запланировано на 15 ноября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о выпуске первом за 6 лет выпуске купонных облигаций на 150 млрд рублей было принято ЦБ РФ конце июля 2017 года.

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Напомним, купонные облигации — разновидность облигации с промежуточными (купонными) выплатами, не уменьшающими её номинальной стоимости. В отличие от дисконтной облигации, держателю облигации выплачивается не только номинальная стоимость в момент погашения, но и периодический купонный процент. Купонные облигации являются наиболее распространенным видом облигаций, при этом наиболее часто применяемый срок купонного периода составляет 6 месяцев.