Пекин, 15 августа, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Экипаж китайского исследовательского судна «Кэсюэ» приступил к обследованию ранее неизученной подводной горы Каролина, расположенной в западной части Тихого океана неподалеку от Марианской впадины.

Oosif.ru Батискаф Цзяолун

Накануне китайский глубоководный аппарат «Фасянь» успешно совершил погружение, в ходе которого на борт «Кэсюэ» были доставлены геологические образцы, а также была проведена видеосъемка подводной горы, пишет «Синьхуа».

Исследователи из Академии наук КНР уточнили, что вершина горы находится на глубине около 28 метров. Сама гора находится в одноименном желобе шириной 9,3 км и длинной 28 км. Ранее члены экспедиции изучали другую подводную гору, расположенную в 180 км от горы Каролина.

«Несмотря на столь малое расстояние между горами, организмы, населяющие горы значительно отличаются друг от друга. Наша экспедиция у горы Каролина продлится еще около недели, после чего мы намерены изучить еще несколько подводных гор», — отметил глава экспедиции Цзя Чжуи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Китае завершилась очередная океаническая экспедиция. 23 марта исследовательское судно «Таньсо-1» с несколькими глубоководными аппаратами на борту успешно вернулось в порт Санья в провинции Хайнань.