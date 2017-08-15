Париж, 15 августа, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Ограниченные успехи, провалы и скандалы — так можно охарактеризовать первые сто дней на посту президента Франции вывшего министра экономики страны Эммануэля Макрона, сообщает Europe1.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

С самого начала своего мандата новый главы Елисейского дворца предпочел международную арену внутриполитической сцене. Здесь он мужественно пожал руку своему американскому коллеге Дональду Трампу, принял президента России Владимира Путина в Версале, на встрече с которым обрушился с критикой на российские СМИ. Были также встречи с популярными исполнителями Боно и Рианной.

Однако во внутренней политике ситуация оказалась не столь радужной. Из правительства бывшего министра экономики страны после победы его движения «Вперёд, Республика!» 18 июня ушли Ришар Феран, Франсуа Байру, Мирей де Сарне и СильвиГулар. В результате этого, несмотря на обещания сократить число министров до 15, получилось правительство, в котором 20 министров и десять статс-секретарей. Более того, обещание создать министерство по делам прав женщин так и не было выполнено.

Затем произошло столкновение с главой генштаба ПьерромВилье по вопросам бюджетной политики. Ударом для имиджа Макрона стали разногласия вокруг снижения субсидий для улучшения жилищных условий, ставшие ядром первых трех месяцев у власти Макрона. По мнению ряда экспертов, политическая линия правительства вызывает у граждан Франции ощущение дилетантизма.

В то же самое время принят закон о повышении нравственности государственной деятельности, а также начата работа над двумя другими крупными законодательными инициативами. Первый — это закон по борьбе с терроризмом, уже принятый Сенатом и переданный на рассмотрение Национальной ассамблеей. Второй — реформа трудового кодекса. Французские законодатели дали правительству право реформировать его через постановления.