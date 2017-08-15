Варшава, 16 августа, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Геополитические амбиции Польши, призванные, по мысли авторов, создать вокруг польского государства новый альянс, называемый «Междуморье», могут завести Польшу в трудную ситуацию. Об этом рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремиловский.

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Идея Междуморья, охватывающего регион Балтийского, Адриатического и Черного морей, является ярким примером попыток объять необъятное. Так эту идею характеризовали даже в самой Польше, ибо страны, попадающие в этот немаленький треугольник, обладают слишком разными интересами, географией и историей.

Но сама мысль превратить Польшу в центр нового альянса, по мысли американских ее покровителей, является перспективной. Такой вывод можно сделать, анализируя высказывания американских дипломатов и самого Дональда Трампа. Польский энтузиазм по поводу американской поддержки в стремлении отсечь Россию от Европы стоит подкрепить здоровым скепсисом. Как известно, строительство Штатами тех или иных альянсов последнее время оборачивается крупными конфликтами, которые чреваты войнами. Достаточно вспомнить «Большой Ближний Восток».

Читайте подробности в статье: Чем для Польши обернутся геополитические эксперименты США

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