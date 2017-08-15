Ярославль, 15 августа, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Мэр Ярославля пообещал решить вопрос с выделением земельного участка полному кавалеру ордена Трудовой Славы Валентине Ганненко. Как сообщало ранее ИА REGNUM, женщина пожелала получить землю, положенную по федеральному закону, однако получила ответ, что федеральная льгота не предусмотрена региональным законодательством. Глава Ярославля Владимир Слепцов пообещал поправить своих подчиненных.

Мэрия Ярославля

«Уважаемый Владимир! Вашего обращения в департамент не видел, — прочитал сейчас здесь, в соцсетях, что в Ярославле есть такие герои. Конечно, Ваша мама — выдающийся человек и заслуживает всяческого внимания и уважения. Обязательно сделаем все необходимое для решения проблемы!», — написал в соцсети мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Также готовы помочь женщине и депутаты Ярославской областной думы. Они планируют принять поправку в закон о бесплатном предоставлении земельных участков, включив туда полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Сейчас они могут претендовать на землю только если нуждаются в улучшении жилищных условий.

«В ближайшее время мы с правительством области обсудим этот вопрос и законопроект будет внесен либо от правительства, либо от депутатов. Люди, которые совершили подвиг, должны получать государственную поддержку, а о них все должны знать. Не должно быть, чтобы такой человек получал какие-то отписки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Василий Бобков.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Яроблдуме, этот вопрос может быть включен в повестку дня внеочередного заседания заксобрания в августе.