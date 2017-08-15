Киев, 15 августа, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Власти Украины выдворили из страны специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. Об этом сообщают во вторник, 15 августа, «Вести.Ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

"Из Киева выслали специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян, — говорится в сообщении. — Сейчас она уже едет в редакцию».

Нерсесьян была задержана украинской стороной в понедельник вечером, 14 августа. Примерно в 02:00 мск сотрудники спецслужб Украины высадили сотрудницу СМИ у пограничного перехода на украино-российской границе и заставили пешком идти через границу.

Отмечается, что оператор телеканала пока остается на Украине.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.