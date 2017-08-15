Донецк, 15 августа, 2017, 12:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 14 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 64 раза, сообщают 15 августа СМИ народных республик.

John Crosby Миномётный обстрел

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Донецкий, Голубовское, Желобок, Калиново, Калиновка, Логвиново.

От огня украинских силовиков в пгт Донецкий сгорела хозяйственная постройка, два гаража и один нежилой дом. Также подразделения ВСУ перебили газопровод в Голубовском, но вскоре подача газа была возобновлена.

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При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, ручные противотанковые гранатометы РПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один мирный житель пострадал от обстрелов украинской артиллерии, всего украинские силовики нарушили режим тишины 64 раза. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

В результате обстрела села Саханка украинскими силовиками была ранена женщина 1946 года, она получила осколочные ранения верхних и нижних конечностей и головы. На данный момент состояние женщины стабильное.

Также украинской артиллерией были повреждены три дома в Донецке, два дома в Ясиноватой, один в поселке Крутая Балка, два дома в селе Саханка, еще два дома в поселке Старомихайловка. Также от артиллерийских снарядов сгорели четыре дома в селе Спартак.

Помимо этого, в селах Коминтерново и Заиченко отключена подача электроэнергии из-за обстрелов украинской артиллерии.

По данным Украины, восемь солдат ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 31 случай обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Марьинки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Каменки, Луганского.

Напомним, Украина и республики подписали в 2014 и 2015 годах Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Тем не менее Киев саботирует выполнение договоренностей, продолжая наращивать численность войск на востоке страны и подтягивая к фронту новую боевую технику.