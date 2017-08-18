Киев, 18 августа, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Процесс приспосабливания Украины для нужд Европы добрался и до атомной энергетики. Что означают проекты нового использования Хмельницкой АЭС для европейской выгоды, рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

(сс) LA(Phot) Keith Morgan ЛЭП

Восстановление ЛЭП между Украиной и Европой поможет перегонять электроэнергию с Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС ENTSO-E. Выгода проекта для компании «Энергоатом» очевидна. Европейские потребители платят лучше украинских. Но поскольку украинская энергетика быстро устаревает и теряет генерирующие мощности, вполне возможно представить себе ситуацию, при которой украинцы будут сидеть без света, пока электроэнергия будет перетекать в ЕС. Такое мнение высказал эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

Европейские специалисты, судя по всему, не прочь поиметь дополнительную выгоду от украинских энергомощностей. Но деньги под эти планы выделять не спешат. По словам директора ХАЭС Николая Панащенко, достройку энергоблоков ХАЭС готовы профинансировать банки Чехии. Но выразится это финансирование в изготовлении оборудования на территории Чехии и монтаже изготовленного на Украине, таким образом, на территорию Украину деньги заходить не будут. Базовый вариант достройки рассчитан на использование реакторного оборудования производства Skoda. Интересно, какую реакцию вызовет заигрывание чешских инвесторов с украинскими энергетиками со стороны Польши? Которая, как известно, руками и ногами пытается затормозить атомные проекты Белоруссии. Собственные энергетические амбиции Польши, Румынии и Венгрии могут похоронить украинские планы по достройке ХАЭС.

Читайте подробности в статье: Авантюра года — достройка энергоблоков АЭС Украины «под Европу»: обзор

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