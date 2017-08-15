Симферополь, 15 августа, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России задержали на территории Крыма агента Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчина, предположительно, готовил диверсию. Видео задержания доступно на канале RT в YouTube.

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На записи виден лежащий на земле молодой человек, рюкзак которого обыскивают силовики. Среди вещей задержанного обнаружен паспорт гражданина Украины 1992 рода рождения, перчатки, ручная пила, фотоаппарат, граната.

Предполагаемый диверсант признался, что получил задание «подрезать электростолб».

Как сообщало ИА REGNUM, диверсант СБУ, собиравшийся повредить ЛЭП в районе трассы Судак — Новый Свет в Крыму, был задержан сотрудниками спецслужб 12 августа. Кроме того, украинец планировал устроить обвал горных пород на дорогу и поджог объекта коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

При себе у агента СБУ были тротиловые шашки, зажигательная трубка, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.