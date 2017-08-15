Ярославль, 15 августа, 2017, 11:58 — ИА Регнум. В Ярославской области следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Сайт УМВД России по Ярославской области Пруды с нефтеотходами

Преступление раскрыто сотрудниками регионального УФСБ России и Центра по борьбе с экстремизмом УМВД России по Ярославской области.

По версии следствия, одним из ярославских предприятий был заключен договор по очистке пруда-шламонакопителя от осадка нефтесодержащих сточных вод. Организация должна была лично осуществить деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV класса опасности для окружающей природной среды.

«В период с марта по август 2017 года отходы нефтепродуктов были складированы сотрудниками данной организации в котлованах, расположенных на придомовой территории одного из строений деревни Раздолье Ярославского района, где хранятся по настоящее время. Средства изоляции указанных отходов от окружающей среды отсутствуют, место складирования не приспособлено для хранения отходов, что создает опасность для окружающей среды», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославского следственного комитета Кристина Гузовская.

Сотрудниками полиции установлены водители грузовых автомашин, осуществлявших перевозку и несанкционированную выгрузку нефтесодержащих отходов. Получены признательные показания. В результате загрязнен участок почвенного слоя земли на площади более 2-х тысяч квадратных метров

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Установлены конкретные лица, причастные к совершению преступления, которые могут быть наказаны штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы» — сказали корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете Ярославской области.