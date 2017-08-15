Хабаровск, 15 августа, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В Амурском лимане, в Хабаровском крае затонула баржа без экипажа. Баржа на буксире транспортировала уголь вахтовикам в поселок Унчи Охотского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Old.sakha.gov.ru Баржа с углём

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Баржа затонула утром 15 августа. Владелец транспортного средства — «Хабаровский речной торговый порт». В настоящее время правоохранительные органы выясняют — был ли нанесен ущерб окружающей среде, а также создает ли утонувшая баржа угрозу безопасности судоходства. Проверку проводит транспортная прокуратура Николаевска-на-Амуре.

В компании — судовладельце ситуацию не комментируют.

Баржу планируется поднять со дна.

Известно, что уголь баржа перевозила в специальных полипропиленовых мешках, что снижает риск нанесения вреда окружающей среде.

Проверка находится на контроле в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске начинается судебный процесс над гендиректором ООО «Сахморфлот» — владельца плашкоута «Парамушир». В ходе кораблекрушения погибли 4 моряка, одному удалось спастись. Самоходная баржа затонула, штормом ее унесло в море. Как выяснило следствие, судовладелец допустил нарушения при погрузке на плашкоут металлолома, численность экипажа не соответствовала требованиям, судовладелец представил портовым властям недостоверную судовую роль.