Калуга, 15 августа, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Численность населения Калужской области к 2030 году превысит 1 млн 33 тыс. человек. Ожидаемая продолжительность жизни составит 76,2 года, что на пять лет больше по сравнению с показателями 2016 года. Об этом 14 августа заявили на заседании регионального кабинета министров, где обсуждались демографические перспективы развития региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sathyatripodi Двое детей

Министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов представил прогноз демографических показателей региона на ближайшие 13 лет. В информационно-статистическую базу вошли данные о численности населения, рождаемости, смертности, миграции по каждому муниципальному образованию и по области в целом.

Так, с 2011 по 2016 год численность населения Калужской области увеличилась на 3,7 тыс. человек и в настоящее время она составляет 1 млн 14 тыс. 570 человек. Смертность за шесть лет сократилась на 2,2%, а продолжительность жизни увеличилась с 68 лет до 71 года.

Согласно озвученным данным, уровень рождаемости в калужском регионе считается одним из самых высоких в Центральном федеральном округе. Заметное увеличение населения произошло в Ферзиковском районе и Обнинске. Прирост также фиксировался в Калуге, Мещовском, Жуковском, Куйбышевском и Боровском районах. При этом в остальных городских округах и районах численность населения, наоборот, несколько сократилась. Связано ли это просто с миграцией населения из одного района в другой отдельно не отмечалось.

Тем не менее заявлено, что изменение численности населения определяется как его естественным, так и миграционным приростом. В этой связи власти региона планируют разработать меры материальной поддержки семей, в которых родится первенец. Предполагается, что для молодых матерей будут создавать условия для реализации «трудовых возможностей».

«Результаты исследования демонстрируют существование объективных ресурсов для улучшения демографической ситуации в Калужской области», — подытожил доклад Павел Коновалов.

Напомним, в 2016 году в регионе родилось 12 252 ребёнка, что на 522 младенца меньше, чем в 2015 году. 2 181 младенец — это третий или последующий ребёнок в семье. В 2015 родилось 1 940 малышей, ставших третьими в семьях. Общий коэффициент рождаемости в Калужской области за 2016 год составил 12,3, что выше на 4,2% среднего показателя по ЦФО (11,8). Одновременно численность многодетных семей в калужском регионе за последние пять лет увеличилась в 1,7 раза — с 4890 до 8320 семей.