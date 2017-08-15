Москва, 15 августа, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров предложил интернет-пользователям присоединиться к флешмобу #PutinShirtlessChallenge, публикуя в соцсетях фотографии с голым торсом в «стиле президента России Владимира Путина».

Цитата с сайта instagram.com, durov Павел Дуров в стиле Владимира Путина

"Если ты россиянин, ты должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge, — написал Дуров на своей странице в Instagram. — Два правила от Путина — никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае — ты не «альфа».

В своем Instagram Дуров также опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с обнаженным торсом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 — 3 августа по пути в Благовещенск президент РФ Владимир Путин сделал остановку в Туве. Глава государства побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

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