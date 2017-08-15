Калининград, 15 августа, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Появление прямых авиарейсов из Калининграда в Берлин и Прагу выгодно для иностранных инвесторов в долгосрочной перспективе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал заместитель гендиректора Корпорации развития Калининградской области Олег Скворцов, комментируя возобновление полётов из российского эксклава в столицы Германии и Чехии.

Kgd.aero Калининградский аэропорт «Храброво»

«Если говорить о долгосрочных перспективах, то, конечно, для иностранных инвесторов важен максимально доступный регион, поэтому Калининградская область с появлением новых рейсов только выиграет, — сказал Скворцов. — Мы в корпорации совместно с представительством Калининградской области в Москве проводили ряд встреч с потенциальными участниками проекта-авиаперевозчиками. Вариантов с региональным авиаперевозчиком было множество, даже сейчас вопрос новых направлений открыт для других авиакомпаний».

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что калининградцы на себе ощущают скорость прохода границы, а также сложности политических взаимоотношений между странами, которые отражаются на простых жителях региона.

«Авиатранспорт — это гарантия транспортной безопасности, для нашего региона этот вопрос стоит очень остро, — продолжил Скворцов. — Конечно, роль регионального хаба выглядит логично для Калининграда».

Также представитель Корпорации развития Калининградской области отметил, что появление новых рейсов из Калининграда в преддверии чемпионата мира по футболу позволит облегчить доступ болельщиков из других стран в российский эксклав.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 15 августа, начинаются продажи билетов по направлению Калининград — Берлин и Калининград — Прага. Авиаперелёты осуществляет российская авиакомпания «РусЛайн». Рейсы будут выполняться дважды в неделю: два раза в Берлин, два раза — в Прагу. Средняя цены авиабилета Калининград — Берлин составит 85 евро.

«Посмотрим, как они будут работать. И если всё будет хорошо, дальше откроем новые маршруты. Постараемся сделать из Калининграда минимум 5−6 направлений», — сообщил накануне председатель совета директоров Николай Уланов.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что полёты из Калининграда в Берлин были прекращены в январе 2016 года после того, как германская авиакомпания Air Berlin ушла из России с мотивировкой — снижение спроса.

Авиасообщение с Берлином было начато в 2005 году региональной компанией «КД авиа». Тогда перевозчик заявлял, что возобновляет сообщение со столицей Германии «спустя 85 лет», взяв в качестве отправной точки декабрь 1920 года, когда самолеты «Восточно-Германских ремонтных мастерских Зеераппен ГмбХ» начали выполнять воздушные рейсы по линии Кёнигсберг — Берлин.