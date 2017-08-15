Владивосток, 15 августа, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разработало специальную информационно-аналитическую систему, благодаря которой главы регионов смогут следить в режиме реального времени за реализацией программы «Дальневосточный гектар». Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на генерального директора АРЧК ДВ Валентина Тимакова.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

Сообщается, что каждый губернатор на Дальнем Востоке получит доступ к этой системе, а вся информация будет представлена в цифрах и инфографике и будет ежедневно обновляться.

По словам Тимакова, система позволит оперативно реагировать на ситуацию и будет удобна в применении, исчезнут многочисленные бумаги. Экономия от использования системы может составить при этом до 100 человеко-дней в месяц.

«Можно будет увидеть сведения о количестве выданных участков, заявок, площадь выданных гектаров, размер зон «нельзя», сколько жителей из других регионов получили или подали заявки на землю в каждом регионе. Это позволит лучше контролировать реализацию программы», — подчеркнул глава Агентства.

Тимаков также отметил, что пока вся информация предоставляется на региональном уровне, но в настоящий момент идёт уточнение системы, благодаря которой можно будет следить за ситуацией на уровне муниципалитетов.

«Будет видно, где и сколько заявок приходит в какие районы, длительность обработки документов, где они зависли, в каких районах работа идет лучше, где застопорилась», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный закон, предоставляющий гражданам получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2016 года. Документ дает возможность однократно оформить в безвозмездное пользование государственный или муниципальный участок земли.

Своим правом уже воспользовались более 99 тыс. человек, подав заявки на получение участка. Свыше 26,6 тыс. участков уже отдано в пользование.