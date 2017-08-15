Ярославль, 15 августа, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Серия одиночных пикетов, которую начали вчера рядом с региональным правительством и мэрией города многодетные семьи Ярославской области, продолжается. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикеты многодетных семей продолжаются

Напомним, пикетчики с плакатами на Советской площади и у здания мэрии Ярославля появились вчера в 10 часов утра. Организаторы — члены общественной организации «Многодетные семьи Ярославии» — пытались таким образом привлечь к своим проблемам внимание региональных и городских властей. Прежде всего это нехватка бесплатных кружков для детей, непредоставление обещанной законом бесплатной земли, сложности с выделением бесплатных лекарств. Но основное требование, которые выдвигали пикетчики — личная встреча с главой региона.

«Вчера никакого результата наши пикеты не дали, никакой реакции от наших чиновников не последовало, к нам никто не вышел. Я вам больше скажу — на входе в правительство давала интервью начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова, она говорила о якобы помощи многодетным семьям и стояла прямо напротив нас. Она не подошла ни к одной из девушек с плакатами, пока мы ее не перехватили. Только тогда она поговорила, а так делала вид, что нас нет. Был человек от омбудсмена Сергея Бабуркина, от КПРФ. И все» — сказала корреспонденту ИА REGNUM вице-председатель общественной организации «Многодетные семьи Ярославии» Елена Воронина.

Пикеты продолжатся и завтра.