Санкт-Петербург, 15 августа, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Высоцк в Ленинградской области.

Port-vysotsky.ru Морской порт Высоцк

В порту за счёт средств ПАО «Газпром» будет построен термилал, предназначенный для отгрузки сжиженного природного газа мощностью 2 млн тонн газа в год. Проект реализуется в рамках развития портовой инфраструктуры в регионе и поможет создать дополнительные рабочие места.

Построенный терминал сможет принимать и обслуживать суда, вместимостью до 170 тыс. кубометров. Проект предусматривает обустройство акватории порта Высоцк, водных подходов, причалов отгрузки и приёма крупногабаритных грузов и других инфраструктурных объектов.

Проект терминала отнесен к числу крупных инвестпроектов, реализуемых в регионе, и предназначен для улучшения экономической ситуации в сфере транспортировки сжиженого газа.

Морской порт Высоцк располагается в Финском заливе на расстоянии 90 км от Санкт-Петербурга. Вход и выход судов осуществляется круглосуточно в течение года. Руководство портом возложено на капитана морского порта «Большой порт Санкт — Петербург».