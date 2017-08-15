Бишкек, 15 августа, 2017, 23:48 — ИА Регнум. В Киргизии продолжают накаляться страсти вокруг предстоящих президентских выборов. На минувшей неделе больше всего внимания местные СМИ и общественность уделили двум связанным с ними событиям — появлению нового оппозиционного блока, среди лидеров которого оказались ранее осужденные за уголовные преступления политики, а также противостоянию Центризбиркома и одного из самых известных оппозиционеров Омурбека Текебаева.

Aravot.am Омурбек Текебаев

«Союз четырех»

Лидеры трех оппозиционных партий «Ата-Журт Мекенчил», «Бутун Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс» решили сплотить ряды своих сторонников. Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев создали политический союз и планируют в ближайшее время выдвинуть единого кандидата в президенты Киргизии.

Как будет именоваться их новая партия, оппозиционеры придумать не смогли, а потому объявили в соцсетях открытый конкурс на разработку логотипа и названия своего политблока. При этом сразу же было объявлено о том, что гонорара за нейминг не будет, но победитель получит в подарок новенький iPhone седьмой модели, пишет ИА «24.kg».

Наиболее популярной стала попытка сложить название из первых букв названий партий-учредительниц «Ата-Журт» и «Онугуу — Прогресс».

Shpuntik.com.ua Собери сам

ИА REGNUM предлагает читателям самостоятельно догадаться как выглядел итоговый вариант сложения бук «А» «Ж» «О» «П».

"Некоторые решили вообще на заморачиваться и дать название в соответствии с призом — iPhone 7. Другие предложили не отставать от современных тенденций и дать название в честь героев знаменитого сериала «Игра престолов» — ходоки. И сделать акцент на происхождении политиков — «Южные ходоки». Еще варианты — «Джентльмены удачи», «Алга — 2», «Ак-Жол — 2» — с намеком на партию бывшего президента Курманбека Бакиева, в которую входили они все», — отмечает «Kaktus.media».

Какому из предложенных пользователями социальных сетей логотипов и названий в итоге будет отдано предпочтение, пока доподлинно неизвестно…

«Свой парень» или все же «трайбалист»?

Кто станет «единым кандидатом» от нового политического блока, пока неизвестно. Но, по мнению экспертов, наиболее вероятно, что это будет экс-премьер-министр, председатель партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев, первым заявивший о претензиях на президентское кресло.

По словам политолога Игоря Шестакова, переговоры между Сариевым и появившегося лидерами на прошлой неделе оппозиционного политобъединения ведутся уже достаточно давно, сообщило ИА «Knews».

"Но мы не знаем, что стоит на кону, каков предмет торга. Известно, что у Темира Сариева большие проблемы с электоратом на юге. Не случайно он, начав свою кампанию, активно ездил по южным регионам, сажал там деревья в аулах. Все для того, чтобы показать, что он «свой парень» на юге. У него вообще вся предвыборная кампания построена на образе «своего парня», — подчеркнул он.

Газета «De-факто» обратила внимание на том, что вышеназванная четверка политиков «когда-то называла Темира Сариева трайбалистом».

«Но сейчас квартет желает выйти с добычей из этой игры. Их стратегическая цель заключается в том, чтобы выторговать должности, так как на главный трон у них шансов нет. Судя по прогнозам, их не интересуют мелкие должности. По всей видимости, Бакыт Торобаев рассчитывает занять пост главы правительства. Камчыбек Ташиев не откажется от поста вице-премьера, курирующего силовые структуры. Ахматбек Келдибеков хочет вернуть богатство, которое у него отобрали. Будет доволен, если ему предложат Таможенную или Налоговую службу — источник богатств.

24.kg Омурбек Текебаев

Эксперт Марс Сариев высказал мнение, что объединение Мадумарова, Келдибекова, Ташиева и Торобаева может привести к тому, что упомянутые политики могут вовсе потерять северный электорат, пишет лояльное властям киргизскоязычное издание «Мантыш».

"Это региональное, южное, объединение. Они могут совсем потерять ресурсы на севере. Поэтому они пойдут на торг. С кем они будут торговаться? Для торга наиболее подходят идущие от севера фигуры — Омурбек Бабанов (экс-глава Кабмина — Прим. ИА REGNUM ) и Темир Сариев. В то же время они нашли хороший технологичный шаг параллельно торговаться с Сооронбаем Жээнбековым и СДПК ((действующим премьер-министром и партией власти — Прим. ИА REGNUM )). А если бы они шли по отдельности, у них вообще не было бы шансов. В шахматной партии они на хорошей позиции. Поэтому СДПК постарается отправить к ним человека и договориться», — пояснил Сариев.

Общественный деятель Эдиль Байсалов, комментируя радио «Азаттык» ситуацию, назвал наиболее вероятным кандидатом в президенты от новой партии Бакыта Торобаева. А также заявил о том, что «больше всего теряет от нового союза кандидат от власти — Сооронбай Жээнбеков».

Rus.azattyq.org Радио «Азаттык»

"Торобаев, получив поддержку тройки, стал единым кандидатом для категории старых избирателей, привыкших голосовать только за «своих». При таком раскладе и так уже призрачные шансы Жээнбекова пройти во второй тур резко уменьшились. Киргизия может повторить недавний опыт Монголии, где кандидат от правящей партии, получив на 0,5% меньше голосов, не прошел во второй тур», — уточнил он.

Некоторые аналитики также высказывают предположение, что Ташиев, Келдибеков, Мадумаров и Торобаев могут рассориться еще до того, как решат между собой, кто из них должен баллотироваться в президенты.

«В экспертном сообществе не исключают того, что «квартет», собственно, и создавался для того, чтобы хорошенько поторговаться за должности в обмен на поддержку своих сторонников. Пока перспектива таких переговоров выглядит достаточно утопично, однако в быстро меняющей политической ситуации, ближе к выборам, все-таки могут складываться и завязываться самые неожиданные альянсы», — резюмирует «Вечерний Бишкек».

launedekeg.wordpress.com Выборы

«Маленький шаг для ЦИК, но огромный откат назад для демократии?»

Центризбирком Киргизии фактически отстранил находящегося под стражей лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева от участия в предвыборной гонке за пост главы государства. Комиссия отказалась создать для него особые условия для сдачи экзамена на знание киргизского языка, пишет «Kloop.kg». За такое решение проголосовали 9 из 12 членов ЦИК.

«Ранее Первомайский районный суд тоже отказал политику в возможности попасть на тестирование: оппозиционер находится под арестом в СИЗО, и выпускать его ради экзамена не собираются даже под конвоем. Сам Текебаев неоднократно заявлял, что его права нарушены — он еще не осужден, хоть и не на свободе», — уточнила «Комсомольская правда».

Между тем, отмечает ИА «24.kg», не все члены комиссии самоустранились от решения этого вопроса. Двое из них — Гульнара Джурабаева и Атыр Абдрахматова, ранее работавшие в местных НПО, обратились к спикеру парламента Киргизии Чыныбаю Турсунбекову с просьбой созвать рабочее совещание с лидерами фракций и всеми членами комиссии.

«Для всех очевидно, что ограничение в гражданских правах возможно лишь в отношении недееспособных либо лиц, совершивших уголовные преступления, чья вина была доказана и установлена вступившим в силу обвинительным приговором суда. До такого приговора любой гражданин считается невиновным и не может быть ограничен в правах», — заявили они.

Еще один из претендентов на президентское кресло, экс-спикер парламента Киргизии Адахан Мадумаров, выступил с критикой в адрес избирательного ведомства, после чего призвал других кандидатов отказаться от участия в выборах главы государства.

«Отказ Центризбиркома исполнять решение Верховного суда — это позор. Значит, у нас нет Конституции, Верховного суда, закона. Это можно назвать предупреждением для всех кандидатов, не связанных с властями. Мы, кандидаты, должны объединиться и прийти к одному мнению. Если первый шаг в самом начале выборов выглядит таким образом, в конце это кончится плохо», — цитирует оппозиционного политика радио «Азаттык».

Vb.kg Омурбек Текебаев

«Kaktus.media» также неодобрительно отозвалось о нежелании Центризибирком продлить сроки сдачи теста для Текебаева, отметив при этом, что «им сейчас достаточно побездействовать еще один день, и проблема как бы решится сама собой, неявочным порядком».

«ЦИК остается просто еще немного протянуть время, что, наверное, им и было рекомендовано, и права одного из кандидатов в президенты окажутся нереализованными. Если перефразировать американского астронавта Нила Армстронга, первым из людей ступившего в 1969 году на Луну, получается, что «это один маленький шаг для одного учреждения, но огромный откат назад для демократии», — подчеркнуло издание.

Иную точку зрения озвучил общественный деятель Жыпар Жекшеев, сообщивший ИА «Knews», что «выборы без Текебаева пройдут честно и спокойно, ничего особенного не произойдет».

Также он отметил, что для участия в выборах Омурбеку Текебаеву, которому грозит до 10 лет лишения свободы, «сначала надо доказать свою невиновность или ответить по закону, и только потом баллотироваться в президенты».

Доктор юридических наук Бекбосун Борубашев, отвечая на вопрос о том, не случится ли в республике острого политического кризиса из-за недопуска Текебаева к участию в президентской гонке, подчеркнул, что «в Киргизии политическая ситуация всегда острая, поэтому для опасений никаких оснований нет».

Knews.kg Омурбек Текебаев

«Пусть политическая ситуация обостряется, но пусть все будет в рамках закона. Для этого и идет политическая борьба. Выборы, которые проходят раз в 6 лет — пик политического процесса», — цитирует профессора «Марал радиосу».

Итог подвела председатель Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабекова, заявившая на сегодняшней пресс-конференции о том, что кандидат в президенты Омурбек Текебаев будет допущен к сдаче теста на знание киргизского языка для участия в выборах лишь в том случае, если суд оправдает его.