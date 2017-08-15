Самара, 15 августа, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В текущем году правительство РФ намерено выделить «АвтоВАЗу» для сохранения 4000 рабочих мест 430 млн рублей. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Lada.ru Завод АвтоВАЗ

По словам Мантурова, подготовлен проект постановления правительства РФ о выделении Самарской области 430 млн рублей. Документом предлагается за счет дополнительных мероприятий обеспечить занятость не менее 4000 работников «АвтоВАЗа», находящихся под риском увольнения.

«Это люди, которые не востребованы сейчас на производстве автомобилей», — пояснил глава Минпромторга РФ, отметив, что пройдут профессиональную подготовку, переподготовку и повысят квалификацию не менее 2000 работников предприятия. В 2017 году регион получит на эти цели более 430 млн рублей».

Мантуров пообещал, что организации, принимающие на работу «оптимизированных» сотрудников «АвтоВАЗа», получат поддержку. По его словам, в 2017 году планируется трудоустроить 1367 высвобождаемых работников. К концу 2018 года численность работников «АвтоВАЗа», по замыслу руководства, составит 32 тыс. человек.

Ну и не будем забывать про сам «АвтоВАЗ». Предприятие получает помощь по ряду направлений. Среди них обновление парка, субсидирование автопроизводителям части процентных выплат по инвесткредитам, льготное автокредитование для населения, льготный лизинг, поддержка экспорта готовой продукции. Они оказывают свой эффект», — заметил Денис Мантуров.

Стоит отметить, что, согласно официальным данным, средняя численность работников «АвтоВАЗа» на начало 2017 года составляла 42,7 тыс. человек, к концу первого квартала она снизилась до 39,7 тыс. По информации полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича, тольяттинский автозавод сократит численность персонала на 6000 человек в 2017 году и еще 2200 — в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, группа «АвтоВАЗ» в I полугодии 2017 года увеличила выручку на 17,6% и практически достигла точки операционной безубыточности. Такое заявление сделало руководство компании.

«Компания отмечает продолжение позитивных тенденций относительно доли рынка, выручки и финансовых показателей. Первые признаки восстановления автомобильного рынка (+7% в сравнении с I полугодием 2016 года), растущая доля на нем, а также продолжающийся процесс реструктуризации группы привели к оздоровлению финансовой ситуации. В I полугодии 2017 года реализован в России 140 231 автомобиль LADA, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2016 года (124 353 шт.). Доля LADA на российском автомобильном рынке (легковые автомобили + легкие коммерческие автомобили) увеличилась на 1 процентный пункт до 19,5%. Такое достижение в значительной степени связано с растущими объемами продаж новых моделей марки LADA Vesta и LADA XRAY, в том числе благодаря расширению их модельного ряда (новые версии, новые комплектации). Пять автомобилей LADA вошли в TOП-20 самых продаваемых моделей: LADA Granta (2 место), LADA Vesta (3 место), LADA XRAY (9 место), LADA Largus (14 место), и LADA 4×4 (17 место)», — отмечают в руководстве «АвтоВАЗа».

Кроме того, отмечается, что увеличены объемы экспортных продаж LADA (включая поставки машинокомплектов) на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В основном этот рост связан с увеличением объемов крупноузловой сборки в Казахстане и стартом продаж LADA Vesta на некоторых зарубежных рынках. Кроме того, группа «АвтоВАЗ» реализовала 48 487 автомобилей брендов Renault, Nissan и Datsun своим партнерам по альянсу.

В результате выручка группы «АвтоВАЗ» выросла до 102 млрд рублей, что на 17,6% больше, чем в I полугодии 2016 года, указано в опубликованных документах, где констатируется: компания практически вышла на уровень операционной безубыточности с результатом — 4,0 млн рублей (улучшение на 9 млрд рублей в сравнении с I полугодием 2016 года). Чистая прибыль все еще осталась отрицательной и составила — 4 млрд рублей (улучшение на 23 млрд). Чтобы нивелировать влияние этих рисков, компания продолжает реализовывать свой план реструктуризации.

В связи с этим президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, группа следует своему плану финансового оздоровления.

«Поддержка со стороны наших акционеров — Альянса Renault-Nissan и ГК Ростех — поможет укрепить балансовые показатели компании. Продолжающийся процесс оптимизации затрат, увеличившийся уровень локализации и подтвердившийся рост автомобильного рынка России вселяют в меня уверенность в возможности группы преодолеть такие сдерживающие факторы, как валютные колебания и рост цен на сырье, а также подтвердить свою цель по достижению стабильно положительных операционных результатов в 2018 году», — прокомментировал он.