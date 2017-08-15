Москва, 15 августа, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 1 полугодии 2017 года забраковала и сняла с реализации более 3 тысяч партий рыбы и морепродуктов общим объемом более 20 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.

(сс) delo Улов

В результате исследования более 20 тысяч проб рыбы и морепродуктов, проведенного ведомством, выяснилось, что 0,3% проб не отвечали установленным требованиям.

По микробиологическим показателям 6,5% проб — не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. По паразитологическим показателям 0,6% проб рыбы и морепродуктов не соответствовали установленным требованиям.

Основные нарушения — это нарушения сроков годности и условий хранения продукции, несоответствие требованиям по содержанию глазури, отсутствие маркировки на продукции.

Среди рыбной продукции доля импортной рыбной продукции, не соответствующей по содержанию глазури, в три раза выше, чем среди отечественной.

Роспотребнадзор обеспокоен тем, что на российский рынок попадает рыбная продукция импортного производства, не отвечающая обязательным требованиям.

Гражданам рекомендуется при покупке при покупке рыбы обращать внимание на условия реализации продукции, целостность её упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки

Роспотребнадзор продолжит контролировать ситуацию по надзору за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство разработало Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года. Масштабная модернизация имеющихся и строительство новых судоремонтных и логистических мощностей затронет портовую инфраструктуру основных рыбохозяйственных бассейнов России: Дальневосточный, Северный, Западный, Азово-Черноморский, Волжско-Каспийский.

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