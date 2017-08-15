Нью-Дели, 15 августа, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Индии четыре человека были арестованы за незаконную демонстрацию четвертой серии седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов», сообщает 15 августа The Independent.

Логотип Игра Престолов

Арест был произведен по жалобе компании, осуществляющей показы сериала. Главный ее офис расположен в Мумбаи.

«Мы провели расследование и арестовали четырех человек за незаконную публикацию четвертого эпизода седьмого сезона сериала», — заявил заместитель комиссара полиции Акбар Патан.

Четвертый эпизод популярного сериала «Игра престолов» появился в индийском сегменте интернета за два дня до официальной премьеры.

В отделении полиции также отметили, что арестованные имели доступ к эпизодам сериала, так как являлись сотрудниками компании-дистрибьютера.

Напомним, сериал «Игра престолов», созданный на основе цикла романов писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня», завоевал огромную популярность во всем мире. Каждую серию 7 эпизода только в США просматривают порядка 9−10 млн зрителей.