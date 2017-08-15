Калуга, 15 августа, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Директор калужского волейбольного спортивного клуба «Ока» подозревается в невыплате заработной платы. Как сообщил 15 августа корреспонденту ИА REGNUM следователь отдела следственного управления СКР по Калужской области Азер Садыгов, в июле 2015 года глава клуба заключил с игроками клуба договоры о сотрудничестве, согласно которым спортсменам полагалась выплата компенсации расходов на питание.

(сс) JeppeSmedNielsen Волейбол

Решением суда по заявлению спортсменов данные договоры были признаны срочными трудовыми договорами, а причитающиеся по договорам компенсации — заработной платой. По предварительным данным, в отношении некоторых спортсменов выплаты не производились.

Так, в 2016 году руководитель волейбольного клуба «Ока» не выплатил одному из игроков команды причитающиеся ему за четыре месяца денежные средства, хотя необходимые для этого суммы якобы поступали на счёт клуба в виде субсидирования из регионального минспорта.

В настоящее время проводится расследование. Также в распоряжение следствия поступили жалобы на невыплату заработной платы ещё от восьми игроков клуба. В случае доказательства вины директору «Оки» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

«Невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат влечет уголовную ответственность для руководителя организации либо работодателя — физического лица. Восстановить свое конституционное право на вознаграждение за труд вправе любой гражданин. Для этого необходимо обратиться в следственное управление СК России по Калужской области с соответствующим заявлением. Подать обращение можно также через Интернет-приемную на сайте следственного управления», — напомнил Азер Садыгов.

Напомним, в первом полугодии 2017 года в производстве органов Следственного комитета Калужской области находилось 14 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Потерпевшими по уголовным делам уже признаны более 300 человек.