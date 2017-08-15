Каракас, 15 августа, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении в стране военных учений. Масштабные маневры намечены на 26 и 27 августа, передает Венесуэльское агентство новостей (AVN).

Ricardo Patiño Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес

Глава государства сообщил, что учения будут организованы на всей территории страны, в них будут задействованы гражданские лица. В рамках маневров будут отработаны действия по защите государства.

Как отмечает агентство Associated Press, Мадуро обратился к Национальному учредительному собранию с призывом разобраться с возможной поддержкой оппозиционными лидерами инициативы Трампа, касающейся военного вмешательства в дела Венесуэлы.

Напомним, в начале 2017 года в Венесуэле прошли масштабные «антиимпериалистические» военные учения Zamora 200, в которых участвовало и «народное ополчение». Тогда Мадуро заявил о готовности «защищать родину пядь за пядью», а министр обороны Владимир Падрино Лопес назвал обязанностью всех венесуэльцев защиту страны от угроз.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает военное вмешательство в качестве одного из вариантов решения кризиса в Венесуэле. 14 августа представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг сообщил журналистам, что военное ведомство не готовится к вмешательству в дела Венесуэлы. Он отметил, что президент Дональд Трамп, несмотря на то, что делал соответствующее заявление, пока не обращался к военным с запросом о вариантах силовых действий по отношению к Каракасу.

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