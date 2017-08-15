Ярославль, 15 августа, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославле начата реализация проекта по выпуску общегородской дисконтной карты, которая дает ее обладателю право на скидку при покупке продуктов, лекарств и получении ряда услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Https://pixabay.com В Ярославле пенсионеры смогут покупать продукты по скидочной карте

Проект будет реализован на внебюджетные средства предприятий малого и среднего бизнеса, которые выступают партнерами проекта. Участники программы — магазины, аптеки и предприятия сферы обслуживания — взяли на себя расходы, связанные с внедрением «ЯрКарты». Первыми, кто вошел в проект, стали продуктовая сеть «Атрус», сети аптек «Ригла» и «Будь здоров». «ЯрКарта» будет доступна для всех зарегистрированных в Ярославле жителей, которым назначена пенсия по старости или по инвалидности, многодетным семьям и ветеранам боевых действий.

«Чтобы максимальное количество людей узнали о проекте «ЯрКарта», первые бумажные карты будут распространяться адресно по почтовым ящикам. Уже на следующей неделе ярославцы начнут получать письма, в которых будет сопроводительное письмо и карта. В письме будет также инструкция по применению и адреса магазинов и аптек, которые готовы предоставлять скидку» , — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Ярославля.

Временная карта выпускается для того, чтобы проверить удобство ее использования и в дальнейшем устранить возможные недочеты.

Затем планируется обмен временной карты на постоянную пластиковую карту. В настоящее время по «ЯрКарте» предоставляют скидку в 7% в 70 заведениях трех торговых сетей.

Все подробности по карте мэрия предлагает получить в интернете по адресу www.yarkarta.ru, но при попытке зайти на него приходит ответ, что на этом домене пока нет сайта.

Мэрия планирует использовать «ЯрКарту» для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, услугами организаций культуры, образования, спорта и транспортного обслуживания.