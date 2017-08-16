Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2017, 04:04 — ИА Регнум. К 1952 году нуар уже произвел свои разрушительные залпы по современности, по человеку и миру. Оставалось взять на прицел самый заветный и священный американский миф о прошлом — миф о Диком Западе и его героях. О том, чем был заряжен выдающийся фильм-вестерн, нанесший глубокую рану всему жанру и не только ему, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, историк кино Валерий Рокотов.

Цитата из к/ф «Ровно в полдень». реж Фред Циннеман. 1952. США Один и за себя

Фильм выходца из Европы Фреда Циннемана «Ровно в полдень» рассказывает о шерифе маленького городка, который спас городок и его жителей от бесчинств вооруженной банды. В день своей свадьбы он узнает, что главарь банды вышел на свободу и должен прибыть на поезде ровно в полдень, а в городке появились трое его сообщников. Намерения обозленных головорезов понятны, а потому шериф поначалу решает бежать с молодой женой подальше от беды, но возвращается, чтобы попытаться поднять жителей против возродившейся банды. Только вот обыватели не торопятся на помощь своему герою — кто из трусости, а кому-то надоело жить честно и ходить по струнке перед законом. Шерифу приходится вступать в схватку с бандитами в одиночку. После трудной победы он бросает под ноги горожанам свою звезду, и они с женой уезжают навсегда.

В фильме впервые была разорвана связь между благородным героем и теми, кого он защищает, не щадя живота своего, — славными мирными людьми. Эта связь была основой любого вестерна. Герой был духом, а мирные горожане — душой. Теперь жители городка оказываются слишком мелкими и подлыми, не заслуживающими того, чтобы герой за них сражался, и герой сражается уже не за них, а за себя. Дух покидает обреченную на погибель душу.

Фильм, покусившийся на святое, не мог не вызвать резонанса. Вестерн стал защищаться. Уже на следующий год вышел своеобразный ответ — «Шейн», история о стрелке, спасшем фермера и его семью ценой своей жизни. И все-таки нанесенная американскому мифу травма так и не была окончательно залечена.

Подробнее о фильме «Ровно в полдень» и его создателях читайте здесь: Война за вестерн: как убивали миф

Читайте также другие статьи Валерия Рокотова, посвященные истории кино.