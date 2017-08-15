Чебоксары, 15 августа, 2017, 10:59 — ИА Регнум. В Чувашии нашли виновных в ухудшении качества питьевой воды в Ибресинском районе республики. Республиканские власти сослались на непогоду, заявив, что «из-за дождей произошло сильное загрязнение и помутнение водохранилища», «засорился водоприемник», в результате «сильно ухудшилось качество воды». Районная прокуратура вскрыла ряд нарушений в работе муниципального предприятия и оштрафовала его руководство. При этом ранее в Ибресинском районе были построены биологические очистные сооружения, на природоохранные мероприятия ушло 160 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Грязная вода

Вопрос качества питьевой воды в Ибресинском районе был поднят на планёрке в правительстве «в связи с жалобами от местного населения». В качестве источника водоснабжения здесь используется водохранилище реки Киря. В 2008 году очистные сооружения группового водовода посёлка Ибреси были переданы на баланс МУП «Водоканал Ибресинского района», которое поставляет холодную воду в поселки Ибреси, Буинск и деревню Ширтаны.

«В связи аномальными погодными явлениями, а именно большим объемом выпавших осадков в июле 2017 года, произошло сильное загрязнение и помутнение водохранилища реки Киря, засорился водоприемник, сильно ухудшилось качество воды», — отмечается в релизе, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашии.

Республиканские власти рапортуют, что водолазы исследовали дно водохранилища, водозаборной трубы и очистили водоприемник. Проведена работа «по очистке резервуаров на насосной станции путем промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». В настоящее время заменяются дозаторы очистки воды, идёт работа «по подключению резервных источников водоснабжения» — артезианских скважин. Утвержден комплекс мероприятий для приведения качества воды в соответствие с гигиеническими требованиями.

«Заменены 50% дозаторов для подачи реагентов на станции очистки воды. В течение недели будут заменены остальные. Сейчас качество подаваемой воды соответствует нормативным требованиям», — заявил глава минстроя Чувашии Владимир Михайлов.

Другую версию ранее выдвинула прокуратура Ибресинского района, вскрыв многочисленные нарушения на муниципальном предприятии. В частности, было установлено, что «Водоканалом Ибресинского района» не использовалась часть реагентов для очистки воды.

«На момент проверки дозаторы для подачи реагентов на станции очистки воды находились в неисправном состоянии, дозирование реагентов осуществлялось вручную без проведения расчётов, лабораторные исследования воды не проводились, программа производственного контроля качества питьевой воды не выполнялась. Исследованные в ходе проверки пробы питьевой воды не соответствовали гигиеническим требованиям», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте района.

В отношении предприятия и его директора возбуждены административные дела по 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). По результатам рассмотрения наложены административные штрафы в размере 20 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, в ходе прокурорский проверки были вскрыты «факты несоответствия давления холодной воды в системе холодного водоснабжения нормативным требованиям, отсутствия воды в точках водоразбора, осуществления холодного водоснабжения с перебоями, превышающими установленную продолжительность». На предприятие и его директора возбуждены административные дела по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), наложены штрафы соответственно 5000 рублей и 500 рублей.

Помимо этого, в адрес директора предприятия внесено представление с требованием провести перерасчет размера платы за холодную воду, устранить выявленные нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2008 году в Ибресинском районе состоялся пуск группового водовода, в строительство которого за несколько лет было вложено почти 700 млн рублей. Тогда в официальных сообщениях даже заявлялось, что посёлок Буинск «стал столицей чистой воды». В 2011 году, после смены руководства в Чувашии, новая власть заявила, что «нужно строить новые и реконструировать старые очистные сооружения», так как «там, где появляется хорошая вода, резко увеличивается водопотребление и количество стоков». В минстрое Чувашии тогда отмечали, что «это масштабная программа, она рассчитана на длительный срок», надеясь завершить её досрочно.

В 2014 году власти заявили, что планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения в Цивильске, канализационные очистные сооружения в поселках Ибреси (Ибресинский район) и Шихазаны (Канашский район). При этом очистные сооружение в Ибресях, которые планировалось открыть в конце 2014 года, местными СМИ тогда преподносились как «уникальные, так как изготовлены из высокопрочного армированного стеклопластика». В 2014 году в ходе визита в Чувашию замминистра строительства РФ Андрей Чибис сообщил, что претензий к Чувашии по ходу реализации программы «Чистая вода» нет.

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Однако очистные сооружения были запущены «во исполнение решения суда по иску природоохранной прокуратуры». В 2016 году Генеральная прокуратура распространила сообщение, что МУП «Водоканал Ибресинского района» «осуществляло сброс недостаточно очищенных сточных вод с эксплуатируемых очистных сооружений в реку Кошлаушка». По итогам проверки чебоксарский природоохранный прокурор обратился в суд, который обязал обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений в реку.

«Во исполнение решения суда по иску природоохранной прокуратуры в п. Ибреси Ибресинского района построены биологические очистные сооружения производительностью 1 тыс. куб. метров в сутки. Всего на природоохранные мероприятия затрачено свыше 160 млн рублей», — отмечали в надзорном ведомстве.