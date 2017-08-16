Варшава, 16 августа, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Президент Польши — это должность, являвшаяся до сих пор во многом номинальной. Но нынешний президент Анджей Дуда, судя по всему, пытается переломить традиционно сложившееся положение. О том, как ему это удается и что ждет политическую систему Польшу, если его планы осуществятся, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Prezydent.pl Президентская чета смотрит в будущее

Все большее значение в польской политике приобретает наращивание роли военных. И противостояние президента Дуды с министром обороны Антонием Мачеревичем явилось самым показательным примером в борьбе нынешнего польского президента за самостоятельность. Демарш президента выразился в решении не подписывать указы о присвоении генеральских и адмиральских званий, что ошарашило его оппонентов из министерства обороны. Упомянутые оппоненты уже забыли, вероятно, о том, что президент в рамках конституции является главнокомандующим вооруженными силами, и фыркать в его сторону может быть чревато для его подчиненных, будь они хоть генералами.

В качестве косвенной реакции министра обороны можно рассматривать заявление, сделанное подчиненной Мачеревичу подкомиссией по расследованию авиакатастрофы 10 апреля 2010 года. В этом заявлении опять муссируется утверждение о том, что «повреждения левого крыла самолета имеют признаки взрыва, а распад крыла начался еще перед столкновением с березой». История про самолет и березу, случившаяся под Смоленском, это очень больная тема для Ярослава Качиньского, который потерял в этой авиакатастрофе своего брата Леха Качиньского. Его как руководителя правящей партии, возможно, министерство обороны пытается привлечь на свою сторону. В милитаризующейся Польше вопрос о контроле над процессом милитаризации становится все более и более горячим с политической точки зрения. Можно даже утверждать, что Польша начинает постепенно напоминать Турцию, президент которой тоже, как известно, накрепко привязался к армейским проблемам.

Узнайте детали из статьи: Президент Польши и министр обороны дерутся за контроль над армией

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные внутренней и внешней политике Украины.