Москва, 15 августа, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ предложило ограничить 1,5-кратным размером долга сумму процентов, штрафов и пеней по договору потребительского кредита сроком до одного года. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

В документе оговаривается, что это условие должно быть изложено на первой странице договора о займе или кредите, перед изложением индивидуальных условий.

Проектируемая норма затронет микрофинансовые организации, которые покрывают высокие риски при выдаче займов «до зарплаты» ростовщическими процентами.

С 1 января 2017 года для МФО уже действуют существенные ограничения: начисление процентов по выданным с этой даты займам прекращается после того, как они достигают трехкратного размера займа, а в случае возникновения просрочки — после достижения двукратного размера непогашенной части займа.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года на данную проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин, который сравнил организации, выдающие микрокредиты, со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Напомним, что в настоящее время процент по микрокредитам может достигать величины в 600%.

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