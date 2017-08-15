Углич, Ярославская область, 15 августа, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Сайт администрации Слободского поселения Угличского района Ярославской области не имел версии для слабовидящих людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Проверка Угличской межрайонной прокуратуры показала, что сайт администрации Слободского поселения Угличского района не обеспечивал права инвалидов по зрению. Версия официального сайта муниципального образования для слабовидящих людей отсутствует, правовые акты размещены в формате, требующем установки специального программного обеспечения.

«В отношении должностного лица администрации Слободского поселения Угличского района возбуждено дело по ч. 1 ст. 13.27 КоАП РФ. Постановлениями мирового судьи главе Слободского сельского поселения назначено наказание в виде предупреждения. Административное дело за нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами государственных органов и органов местного самоуправления находится на рассмотрении у мирового судьи, решение по делу не принято», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Угличской межрайонной прокуратуры Наталья Елисеева.

В администрации замечания прокуратуры учли и сделали версию сайта для слабовидящих