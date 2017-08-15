Иваново, 15 августа, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Следствие возбудило уголовное дело против чиновника в Кинешме, который в 2015 году выдал выдал ООО «Гранд Партнёр» разрешения на ввод в эксплуатацию 9 индивидуальных жилых домов, непригодных для жилья, говорится в сообщении СУ СК России по Ивановской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество

Согласно данным, чиновник занимал пост начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма Ивановской области. Пользуясь служебным положением, он с февраля по сентябрь 2015 года предоставлял коммерческой фирме разрешения, зная, что дома не являются объектами капитального строительства.

Результатом действий чиновника стало появление у организации прав на собственность жилых домов и возможность их перепродажи. Сумма ущерба от действий чиновника составила 6,7 млн рублей — такую сумму недополучил бюджет Кинешмы.

В настоящий момент следствием проводятся необходимые действия для установления обстоятельств преступления.