Москва, 15 августа, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Большинство жителей России (56%) ожидают сохранение негативного сценария событий в отношении поведения курса рубля к доллару. По их мнению, в ближайшие три месяца доллар будет стоить 64 рубля, через год — 65 рублей. (46%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Рубли

За изменением курса валют следит 61% граждан, в том числе 19% — регулярно, 42% — время от времени (для сравнения, в январе 2017 года — 47%, в июле 2016 года — 55%).

Улучшились условия для накопления сбережений. Если в июле 2015 года о том, что у них нет сбережений, говорил 41% российских граждан, то в июле 2017 г. эта доля заметно снизилась — 33%.

Традиционно основной валютой для хранения денег остается рубль — его выбирают 63% граждан РФ.

В долларах (5%), евро (3%) и других валютах (1%) хранят деньги немногие, и, как правило, их предпочитают люди с высшим образованием, жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос проведен 27−29 июля 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФОМ в мае 2017 года, в России более половины семей не имеют никаких сбережений. 59% респондентов заявили, что сбережений у них нет. Свои сбережения увеличили 3% граждан России, еще 16% отложили в мае столько же, сколько обычно. Отложить средства у 68% не получилось.

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