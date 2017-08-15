Киев, 16 августа, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Космического масштаба перспективы, открывающиеся перед Украиной в прожектах местных политиков, продолжают угрожать существованию самой жизненно необходимой инфраструктуры этой страны. Об угрозе, которой подвергается газотранспортная система Украины, рассказывает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор энергетики Украины

Махнув рукой на экономическую целесообразность (деньги-то все равно получаются за счет кредитов, которые никто не собирается отдавать), представители «Нафтогаза» хвастаются полным прекращением закупок у «Газпрома». То, что европейский газ, закупаемый Украиной, является, конечно же, газпромовским, но с завышенной ценой, никого не смущает. И мало того, шапкозакидательство, продемонстрированное «Нафтогазом», предполагает, что газотранспортная система Украины становится ненужной. Такая позиция, планирующая прекращение использования в 2019 году собственной ГТС, может поставить Украину в парадоксальную ситуацию. Откуда будут брать газ европейцы, чтобы продавать его Украине? Из «Северного потока» и «Северного потока — 2»? Но «Северный поток — 2» находится под угрозой в связи с американским давлением на этот проект.

Сложив 2+2, можно констатировать, что Украина окончательно заигралась в сверхдержаву и пытается поднять хвост против планов своего же заокеанского хозяина. Понимают это и в министерстве энергетики, руководитель которого Игорь Насалик резко раскритиковал «Нафтогаз» и встал на сторону «Укртрансгаза», на который и ляжет обеспечение работоспособности украинской ГТС, с которой, судя по всему, попрощаться не удастся, несмотря на все победные реляции укрооптимистов.

Узнайте детали в статье: Киев не планирует использовать ГТС Украины после 2019 г.: обзор энергетики

Читайте также другие статьи Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM, посвященные ситуации на Украине.