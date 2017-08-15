Малоярославец, Калужская область, 15 августа, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло 15 августа в Малоярослвецком районе Калужской области на 138 километре автодороги «Москва-Малоярославец-Рославль». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, водитель автомобиля «Фольксваген Мультивен» выехал на полосу встречного движения и осуществил съезд в кювет, что повлекло касательное столкновение автомобиля «Мерседес Бенц» (Тонар) с автобусом «Неоплан».

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Место ДТП

ДТП произошло около 3 часов 30 минут ночи. В результате происшествия один пассажир автобуса от полученных травм скончался на месте, 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

Проводится проверка.

Напомним, за первое полугодие 2017 года на территории калужского региона было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. В результате 3 человека погибли и 52 получили травмы.