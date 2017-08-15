Астана, 15 августа, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Казахстане выпускники школ, набравшие высокие баллы на едином национальном тестировании (ЕНТ), не могут поступить в высшие учебные заведения Астаны даже на платное отделение, сообщает 15 августа Kazinform.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

Сообщается, что министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев, выступая с докладом на заседании в правительстве, поднял проблему нехватки мест в ведущих вузах страны и столицы.

«Это связано и с популярностью вузов, и с тем, что есть просто желание переехать в столицу», — сказал министр.

По его словам, Астана становится молодёжным центром и образовательным хабом, поэтому выпускники школ с очень высокими баллами не могут поступить в Евразийский национальный университет и астанинскую медицинскую академию даже на платной основе.

«В этом году вопрос стоит гораздо острее, чем в прошлом. Его нужно вынести на обсуждение и найти решение», — добавил Сагадиев.

Также министр подчеркнул, что в 2017 году главам регионов законодательно разрешено выделять образовательные гранты.

«Нормативная база принята, соответствующие письма в акиматы (администрации — ИА REGNUM ) были разосланы. Просьба акимам (главам — ИА REGNUM ) областей — уже в этом году поддержать своих студентов и свои высшие учебные заведения», — резюмировал министр.